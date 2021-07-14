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среда, 14 июля 2021 10:33

Били и издевались над детьми: нашли 160 неизвестных могил на территории бывшей школы-интерната

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Били и издевались над детьми: нашли 160 неизвестных могил на территории бывшей школы-интерната
Одна из школ для ассимиляции детей коренного населения. Фото: Times Colonist

В Канаде на острове Пенелакут возле Ванкувера, на территории бывшей школы-интерната для детей коренного населения нашли массовое захоронение.

Это уже не первая находка, пишет The Guardian.

Нашли 160 "не обозначенных и не задокументированных могил". На месте захоронения раньше работала школа для ассимиляции детей коренных народов. Она была государственной, под управлением католической церкви. Но пока точно неизвестно, идет ли речь именно о детских могилах.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него "разрывается сердце за племя пенелакут и коренные народы по всей стране" из-за того, что случилось в этой школе.

В мае и июне на территории двух бывших школ-интернатов в канадских провинциях Британская Колумбия и Саскачеван тоже обнаружили не задокументированные останки почти 1 тыс. человек.

С XIX в. до конца 90-х XX в. более 150 тыс. потомков коренных народов заставляли посещать финансируемые государством школы в рамках кампании по насильственной ассимиляции в канадское общество. С детьми жестоко обращались. Школьники регулярно умирали в интернатах от болезней и насилия.

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