Безрезультатные 4-е выборы за 2 года

Премьер Биньямин Нетаньяху / Reuters

Результаты 4-х за 2 года выборов в Израиле показывают, что страна глубоко разделена относительно того, имеет премьер Биньямин Нетаньяху оставаться на посту. Премьер и его праве союзники не смогли получить парламентское большинство.

Нетаньяху и его союзники заняли 52 места в 120-местном Кнессете по сравнению с 57 у оппонентов. Ни один из альянсов не выиграл достаточно мандатов, чтобы сформировать правительство. Об этом пишет The Daily Mail.

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Ни одна израильская партия никогда не получала 61-местное, поэтому премьер должен собрать правящую коалицию. Это часто означает договоренности с малыми партиями или даже с теми, кто на другой стороне политического спектра, предлагая им министерства, должности, бюджеты или иные услуги в обмен на поддержку. Обычно переговоры занимают несколько недель. Если никто не сможет собрать 61 мандат, в конце года в стране пройдут беспрецедентные пятый выборы.

Среди малых партий, которые еще не определились с позицией - националистическая "Ямина" с 7-ю мандатами, которую возглавляет бывший военный подчиненный Нетаньяху, и "Раамия" - арабская исламистская партия, получившая 4 места. Израиль переживает худший политический кризис за последние десятилетия, потому что в нынешней политической системе трудно добиться решающего результата для любой политической силы.

Сторонники Нетаньяху видят в нем государственного деятеля, который провел кампанию успешной вакцинации в стране и достиг дипломатического взаимопонимания 4-мя арабскими странами. Оппоненты заявляют, что премьер ненадежный и допустил ошибку во многих аспектах кризиса с коронавируса. Они также говорят, что он не должен руководить страной, когда его самого судят по нескольким обвинениям в коррупции.