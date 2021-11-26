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суббота, 27 ноября 2021 03:14

Беженка в течении последних почти 40 лет, в конце концов, нашла дом в Италии

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Беженка в течении последних почти 40 лет, в конце концов, нашла дом в Италии
Шарбат Гула в 1984 году и сейчас / Колаж Wanted in Rome

Знаменитая афганская "девушка с зелеными глазами" с обложки журнала National Geographic 1985 года получила, в конце концов, убежище в Италии.

Шарбат Гула стала лицом афганской войны после ее фото, сделанных в лагере для беженцев в Пакистане, когда ей было 12 лет. После 17 лет поисков тот же фотограф Стив Маккарри выследил ее в удаленной афганской деревне в 2002 году. Она жила с мужем пекарем и была матерью трех дочерей. Гула страдает гепатитом С. Позже Гула сообщила, что муж скончался. Об этом пишет Daily Mail.

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Женщина приобрела международную известность в 1984 году как афганская беженка. Ее фотография попала на обложку журнала National Geographic.

В 2014 году Гула всплыла в Пакистане, но скрылась, когда власти обвинили ее в покупке поддельного пакистанского удостоверения личности. Ее арестовали в 2016 году, и пакистанский суд депортировал ее обратно в Афганистан. Неграмотная мать четверых детей, которой сейчас за 40 лет, также была приговорена пакистанцами к 15 дням тюрьмы и штрафу в $1120. Гулу и ее четырех детей передали афганским властям на пограничном переходе.

Ее доставили в Кабул, где тогдашний президент Ашраф Гани и его жена Рула устроили прием в ее честь в президентском дворце, и вручили ключи от новой квартиры. После захвата власти талибами, Гуле удалось сбежать из страны.

Сейчас Гула - овдовевшая мать четырех детей. Она наконец нашла убежище после прибытия в Италию в рамках эвакуации Римом афганцев. В четверг, 25 ноября, она получила статус беженца в Италии. В офисе итальянского премьера Марио Драги заявили, что Италия организовала эвакуацию Гулы после того, как она попросила помочь покинуть страну. В заявлении говорится, что теперь итальянское правительство поможет ей интегрироваться в жизнь в Италии.

Афганистан оказался на пороге гуманитарной катастрофы. Более 1 млн детей в стране на грани голодной смерти.

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