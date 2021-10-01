Бежавшею от суда 96-летнюю женщину, поймали за несколько часов

Ирмгард Фурхнер в юности была секретарем концлагеря "Штуттгоф". Ее обвиняют в соучастии в убийстве более чем в 11 тыс. человек / Blick

Бывшую секретаршу нацистского концлагеря схватили после ее попытки бежать от суда в Германии. 96-летняя Ирмгард Фурчнер должна была предстать перед судом за соучастие в 11 тыс. убийств, но не появилась, и судья выдал ордер на ее арест.

Подсудимую задержала полиция через несколько часов после ее исчезновения из дома престарелых в городке Квикборн. Она бежала в Гамбург, где ее поймали на улице. После ареста Фурчнер поместили в предварительное заключение перед началом суда. Об этом пишет ВВС.

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Женщина должна была явиться в специальный суд в городе Итцехо, в часе езды от Гамбурга. Вместо этого попыталась сбежать от судебного преследования.

Судья Доминик Гросс ранее отложил рассмотрение дела до 19 октября. В связи с возрастом женщины суд должен заседать не более двух часов в день. Врач должен осматривать ее, чтобы решить, следует ли ей оставаться под стражей.

Группа, представляющая выживших нацистов и родственников погибших, выразила возмущение, что ей удалось бежать.

Фурхнер работала машинисткой у коменданта лагеря "Штуттгоф" Пауля-Вернера Хоппе, недалеко от современного польского Гданьска, в 1943-1945 годах. Она знала о том, что происходит в концлагере. Во время суда над Хоппе в 1954 году рассказала, как он диктовал ей сообщения, но заявляла, что ничего не знала об убийствах в "Штуттгофе".

Около 100 тыс. человек содержали в "Штуттгофе", который был известен ужасными условиями. По оценкам, 65 тыс. там убили. В концлагере были газовые камеры, людей убивали отравлением газом, расстрелами, смертельными инъекциями, а также морили голодом. Многие погибли в марше смерти из лагеря, когда Вторая мировая война подходила к концу. Среди убитых много евреев, а также поляков и пленных советских солдат.

Это одно из последних судебных процессов над нацистами, потому что в живых осталось мало обвиняемых. Суд проходит в суде по делам несовершеннолетних, поскольку обвиняемая в 1940-х была несовершеннолетней.

В марте бывший охранник "Штуттгофа" был признан непригодным для суда, а в прошлом году другой охранник лагеря, Бруно Дей, был признан виновным в соучастии в убийстве более 5000 заключенных. Его приговорили к условному тюремному заключению.

В 1943 году нацисты откопали и сожгли останки расстрелянных в Бабьем Яру. Так уничтожали следы преступлений в Киеве.