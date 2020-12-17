Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Копия корабля Mayflower в порту Плимута / Wikipedia

18 декабря 1620-го, 400 лет тому, британский корабль Mayflower причалил у берегов современного города Плимут. Его пассажиры основали колонию, которая стала одним из первых европейских поселений в Северной Америке и дала начало стране, которая впоследствии стала США.

История началась в 1606 году, когда группа протестантов-пуритан в Англии основала собственную церковь, отдельную от Англиканской. Обвиняемые в государственной измене, они выехали в более терпимые Нидерланды. Впоследствии пуритане обратилась к лондонским торговцам, чтобы основать колонию в Америке.

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6 сентября 1620-го 102 пассажира отплыли в Новый Свет. 11 ноября прибыли к берегам Северной Америки, а 18 декабря выбрали место для своей колонии. Участники подписали договор, согласившись подчиняться совместно избранной власти и законам, принятым на благо поселения.

Поселенцы выбрали для поселения очищенную территорию, которую ранее занимало индейское племя вампаноаг. Оно покинуло территорию после вспышки болезни. Зима 1620-1621 годов для поселенцев оказалась суровой из-за нехватки жилья, пищи и болезни. К весне 50 из начальных 102 поселенцев погибли. Остальные начали контактировать с племенем вампаноаг, и в марте подписали мир с их вождем Массасоитом. С помощью индейцев, паломники засадили кукурузу и бобы.

В течение следующих нескольких десятилетий все больше европейских поселенцев пересекали океан и поселялись в Плимуте, который постепенно превратился в центр судостроения и рыболовства.

К 400-летию основания колонии в США, Великобритании и Нидерландах планировались торжества в 2020-м. Однако их отменили из-за пандемии коронавируса.