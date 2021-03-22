Бездомный принимал душ в доме Джонни Деппа

В поместье Джонни Деппа пробрался бездомный. Фото: mir24.tv

В дом американского актера Джонни Деппа пробрался бездомный мужчина. Он выпил напиток в баре и принял душ.

Полицию вызвал сосед актера, когда увидел неизвестного на заднем дворе, пишет TMZ.

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Когда полицейские приехали на вызов, бездомный принимал душ и отказывался выходить. Мужчину привлекут к уголовной ответственности, потому что он не подчинился требованиям полиции и им пришлось выломать дверь.

Голливудского актера 57-летнего Джонни Деппа обвинила в измене его бывшая жена - актриса 34-летняя Эмбер Херд.