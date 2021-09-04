Без электричества, воды и мобильной связи: в США оправляются от мощного урагана

После мощного урагана люди остались без электричества. Фото: NBC News

Президент США Джо Байден посетил пострадавший от урагана Ида Новый Орлеан.

На разовую помощь жителям штата Луизиана выделили $100 млн. Каждый получил по $500, передает NBC News.

Байден распорядился использовать стратегический нефтяной резерв страны. Это позволит избежать нехватки топлива в пострадавших от урагана районах.

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Местные власти обещают восстановить электроснабжение города до 8 сентября.

Более 25 тыс. рабочих пытаются починить 14 тыс. поврежденных опор электропередач, более 2,2 тыс. трансформаторов и других объектов инфраструктуры.

Жителей, которые планируют вернуться в свои дома, предупредили о том, что им придется жить без электричества и водопровода, с ограниченным доступом к мобильной связи и почти без бензина.

В воскресенье, 29 августа, Киевом пронеслась мощная непогода. Столицу накрыли грозовые дожди со шквальным ветром. Чрезвычайники четыре раза выезжали ликвидировать последствия урагана, который повалил деревья.