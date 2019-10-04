"Бьется в истерике" - у Джо Байдена раскритиковали Трампа

Представители Джо Байдена раскритиковали Дональда Трампа. Фото: rg.ru

В предвыборном штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена раскритиковали попытки президента Дональда Трампа начать расследование в отношении политика.

"Трамп отчаянно хватается за теории заговора, которые уже развенчали независимые и заслуживающие доверия СМИ", - говорит представитель штаба Байдена Кейт Бедингфилд, сообщает DW.

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По ее словам, администрация Трампа находится "в свободном падении", а сам президент "бьется в истерике" на национальном телевидении.

Президент США Дональд Трамп распорядился отозвать посла в Украине Мари Йованович после жалоб своего адвоката Рудольфа Джулиани. Джулиани сообщил Трампу, что Йованович пытается подорвать его авторитет, а также блокирует расследование по компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена.