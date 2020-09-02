Берлин считает санкции со стороны США неправомерными

Меркель призывает достроить газопровод "Северный поток-2". Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает достроить газопровод "Северный поток-2". Берлин считает санкции со стороны США против газопровода незаконными.

Об этом она заявила во вторник в ходе визита в Штральзунд, передает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными... Считаю, "Северный поток-2" должен быть достроен", - сказала Меркель.

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Палата представителей США одобрила новые санкции против российского "Северного потока-2" в конце июля.

Теперь вопрос рассмотрят в Сенате, после чего санкции должен подписать президент США. В Германии считают, что ужесточение санкций против газопровода "Северный поток-2" станет посягательством на европейскую энергетическую безопасность.

"Северный поток-2" — российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже имеющимся "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2 "проляжет вдоль газопровода" Северный поток " по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.