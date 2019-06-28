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пятница, 28 июня 2019 17:15

Беременной женщине выстрелили в живот: теперь ее судят за убийство ребенка

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В американской Алабаме судят 28-летнюю Марша Джонс за непредумышленное убийство своего нерожденного ребенка.

Женщине выстрелили в живот, в результате ранения ребенок умер. Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает The New York Times.

Полиция считает, что она сама спровоцировала нападающего и виновна в смерти плода.

Конфликт между Джонс и 23-летней Эбони Джемисон произошел в декабре 2018 года. Женщины и отец ребенка Джонс, вместе работали на складе. Джонс часто ревновала мужа, когда он общался с вновь прибывшими работницами.

В день инцидента Марша Джонс начала разборки с Джемисон, а затем схватила ее за волосы. Защищаясь, та достала пистолет и выстрелила. По словам Джемисон, это был предупредительный выстрел в землю. Пуля попала в живот беременной. Спасти 5-месячного ребенок не удалось.

Сначала в непредумышленном убийстве обвинили Джемисон, которая стреляла. Но потом ее отпустили без предъявы обвинений. Вместо этого, правоохранители начали расследование против пострадавшей.

Автор: Полиция Алабамы
  Марша Джонс, потеряла ребенка в результате конфликта, сразу после задержания
Марша Джонс, потеряла ребенка в результате конфликта, сразу после задержания

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"Единственной настоящей жертвой в этой истории есть нерожденный ребенок", - прокомментировали инцидент в полиции.

Местные организации по защите прав женщин раскритиковали обвинения против Джонс. Фонд The ​​Yellowhammer, который выделяет средства на оплату абортов в Алабаме для незащищенных групп людей, пообещал обеспечить обвиняемой правовую поддержку в суде.

Между тем в штате рассматривают закон о запрете почти всех видов абортов в том числе и после насилия и инцеста.

Алабама входит в 38 американских штатов, где убийство нерожденного ребенка трактуют, как умышленное убийство. В суд женщину отпустили под залог в 50 тыс. долл.

Автор: Полиция Алабамы
  Эбони Джемисон после того, как узнала об обвинении Джонс, сказала, что хотела бы попросить у нее прощения, потому что ее вина в конфликте тоже есть
Эбони Джемисон после того, как узнала об обвинении Джонс, сказала, что хотела бы попросить у нее прощения, потому что ее вина в конфликте тоже есть

Чтобы защитить себя, женщина должна знать свои права во время беременности и в родах. Также это будет влиять на дальнейшую жизнь и здоровье ребенка.

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Дата
28
июня

Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе

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