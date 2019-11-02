Белый дом подготовился к импичменту Трампа

Процедуру импичмента запустили за якобы давление Трампа на Зеленского. Фото: AP

Белый дом надеется, что демократы "придут в себя", однако подготовился к процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в эфире канала Fox News.

"Мы надеемся, что все придут в себя и поймут, что президент ничего плохого не сделал. Но мы готовы к импичменту", - сказала Гришэм.

Она добавила, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси четко дала понять, что демократы будут голосовать.

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26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.