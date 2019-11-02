Белый дом подготовился к импичменту Трампа

 
Ексклюзивы
1/5
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 999
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 684
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 135
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3717
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 288
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1098
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2817
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1845
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 810
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Фото
Все фото
4
7
15
4
23
В российском порту прогремел взрыв: есть жертвы
В российском порту прогремел взрыв: есть жертвы
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
В Японии сгорел 500-летний замок
В Японии сгорел 500-летний замок
Маньяки и мертвецы: показали пугающие образы влюбленных на Хэллоуин
Маньяки и мертвецы: показали пугающие образы влюбленных на Хэллоуин
Видео
Все видео
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Показали видео штурма дома, в котором скрывался главарь ИГИЛ
Показали видео штурма дома, в котором скрывался главарь ИГИЛ
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Наткнулись на подземелье с символами уничтоженной цивилизации
Показали видео с места ликвидации террориста аль-Багдади
Показали видео с места ликвидации террориста аль-Багдади
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 288
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2817
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1845
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 ноября 2019
Просмотров: 369
Не вигавкається
Залишаючи віче, він акуратно згорнув прапор і мовив: "Діла не буде. Треба ставити намет". Буденно, наче про риболовлю. Учасник Революції гідності. ...
суббота, 02 ноября 2019 09:46

Белый дом подготовился к импичменту Трампа

  Комментировать
Белый дом подготовился к импичменту Трампа
Процедуру импичмента запустили за якобы давление Трампа на Зеленского. Фото: AP

Белый дом надеется, что демократы "придут в себя", однако подготовился к процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в эфире канала Fox News.

"Мы надеемся, что все придут в себя и поймут, что президент ничего плохого не сделал. Но мы готовы к импичменту", - сказала Гришэм.

Она добавила, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси четко дала понять, что демократы будут голосовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прямом эфире у камина: Трамп хочет зачитать разговор с Зеленским

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белый дом подготовился к импичменту Трампа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Премьер-министра убили личные охранники

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 28036
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 17280
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 15696
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях Просмотров: 13365
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
10
 5 Просмотров: 10332
Мир
В России собираются судить бывшего украинского министра
В России собираются судить бывшего украинского министра Просмотров: 90
Посол оправдывался за Макрона перед украинским МИД
Посол оправдывался за Макрона перед украинским МИД Просмотров: 180
В российском порту прогремел взрыв: есть жертвы
В российском порту прогремел взрыв: есть жертвы
4
 Просмотров: 297
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
7
 Просмотров: 972
Певцу Лепсу запретили въезд в Латвию
Певцу Лепсу запретили въезд в Латвию Просмотров: 576
Больше всего комментируют
9
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
8
Зеленский устал - Богдан
6
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
5
Сивохо говорит, что ему "надоело воинственное меньшинство"
5
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Голосов: 601
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua