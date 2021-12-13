Белый дом отключил видео выступления тайваньского министра из-за карты

Американцы выключили видео выступления министра по цифровизации Тайваня Одри Танг на Саммите за демократию после появления противоречивой карты.
На карте Тайвань изобразили отличным от материкового Китая цветом. Это могли воспринять в качестве отказа Вашингтона от политики официального не признания независимости Тайваня, сообщает Reuters.
Выступление Танг вырезали по указанию из Белого дома. Экран Танг показывал ее имя и транслировал звук.
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В Госдепе США назвали этот инцидент "честной ошибкой", вызванной техническими проблемами. По данным Reuters, Вашингтон выразил свое недовольство. На Тайване возмутились прерыванием выступления министра.
Почти 70 лет остров живет в ужасе нападения Китая. Ряд Западных союзников выразили обеспокоенность недавней открытой демонстрацией военной силы Китая. Однако президент США Джо Байден заявил, что китайский коллега Си Цзиньпин согласился придерживаться "Тайванского соглашения" о ненападении на остров в ответ на давнюю политику Вашингтона признание "одного Китая". Согласно ей Америка признает Китай как законную китайскую власть. А не Тайвань. Однако соглашение также позволяет Вашингтону поддерживать неофициальные отношения с Тайванем. США также продают оружие Тайваню для самозащиты острова.
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