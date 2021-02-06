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суббота, 06 февраля 2021 14:28

Белорусскому блогеру дали 4,5 года тюрьмы

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Белорусскому блогеру дали 4,5 года тюрьмы
Белорусского блогера Павла Спирина посадили за фильм, который касается наркотрафика в стране. Фото: radiosvoboda.org

Белорусского блогера Павла Спирина приговорили к 4,5 годам заключения в колонии общего режима за фильм, который касается наркотрафика в стране.

Такое решение вынес Минский городской суд. Блогеру инкриминируют "умышленные действия с целью возмущения расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни или вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности", пишет "Белорусский партизан".

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Опубликованные видео на YouTube-канале блогера "Граница" о антинаркотическом законодательстве и "Жуткая тайна генпрокурора Беларуси: карт-бланш на садизм" о событиях 9 августа были внесены в список экстремистских материалов. В них Спирин рассказывает о системе наркотрафика в Беларуси и освещает события, связанные с выборами президента. В частности, действия силовиков по отношению к протестующим.

В Минске 29-летнего Александра Нурдинова приговорили к 4 годам исправительной колонии усиленного режима. Мужчина участвовал в протестах 9 и 10 августа 2020 года. Его обвинили в выходе на проезжую часть. Он якобы "срывал растительность из цветочных клумб и бросал ее в сотрудников органов внутренних дел".

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