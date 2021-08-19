Белорусским спортсменам запретили участвовать в соревнованиях за рубежом

Кристину Тимановскую преследовал режим Лукашенко. Спортсменка получила политическое убежище в Польше. Фото: REUTERS

Министерство спорта Беларуси запретило своим спортсменам выезжать на соревнования в другие страны.

Об этом сообщили белорусские легкоатлеты Андрей Кравченко и Кристина Тимановская.

Приказ касается всех видов спорта, добавили они. В виде доказательства спортсмены опубликовали скриншот переписки с начальством, где отмечается, что нарушение приказа равно увольнению.

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В белорусском ведомстве пока никак не отреагировали на ситуацию.

Кравченко в августе 2020 года открыто осуждал насильственный режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и противоправные действия силовиков. Спортсмена арестовали на 10 суток и уволили из сборной Беларуси. В этом году легкоатлет принял решение остаться жить с семьей в Германии.

Тимановская в свою очередь выступила с критикой белорусских спортивных чиновников. В Беларуси потребовали ее возвращения в страну. Однако спортсменка нашла политическое убежище в Польше.

Между спортсменкой и тренерским штабом сборной Беларуси произошел конфликт. За критику тренеров Кристину Тимановскую сначала исключили из команды, а затем перед планируемым забегом на 200 м приказали собирать вещи и отвезли в аэропорт. Там спортсменка обратилась за помощью к полицейским. Женщина заявила, что боится возвращаться домой в Беларусь, поскольку там ей может грозить тюремное заключение. Ряд стран официально предложили белорусской легкоатлетке защиту и убежище.