Белорусский рубль упал до рекордного минимума

Курс белорусского рубля по отношению к евро упал до рекордного минимума.
В 11:38 евро стоил 3,184 белорусского рубля. Это максимальное значение за всю историю без учета цифр до деноминации 2016 года. Тогда у национальной валюты списали четыре нуля, сообщает Белорусская валютно-фондовая биржа.
К 13:35 евро скорректировался до 3,176 белорусского рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко отреагировал на санкции против Беларуси
Доллар рос до 2,675 белорусского рубля, но позже опустился до 2,67. Относительно российского рубля белорусская валюта упала до 27,86 рубля.
В Беларуси начал падать курс рубля. После обеда в пятницу, 21 августа за $1 в обменниках просят более 2,60 BYN. У пунктов обмена валюты собираются очереди.
Комментарии