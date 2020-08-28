Белорусский рубль упал до рекордного минимума

Белорусский рубль продолжает падать. Фото: UkrMedia

Курс белорусского рубля по отношению к евро упал до рекордного минимума.

В 11:38 евро стоил 3,184 белорусского рубля. Это максимальное значение за всю историю без учета цифр до деноминации 2016 года. Тогда у национальной валюты списали четыре нуля, сообщает Белорусская валютно-фондовая биржа.

К 13:35 евро скорректировался до 3,176 белорусского рубля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко отреагировал на санкции против Беларуси

Доллар рос до 2,675 белорусского рубля, но позже опустился до 2,67. Относительно российского рубля белорусская валюта упала до 27,86 рубля.

В Беларуси начал падать курс рубля. После обеда в пятницу, 21 августа за $1 в обменниках просят более 2,60 BYN. У пунктов обмена валюты собираются очереди.