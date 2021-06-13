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воскресенье, 13 июня 2021 11:35

Белорусский режим добивает всех, кто участвовал в протестах

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Белорусский режим добивает всех, кто участвовал в протестах
По политическим мотивам в белорусский тюрьмах сидят не менее 449 заключенных. Через систему репрессий прошли более 40 000. Фото: Коммерсант

Протестный потенциал подавлен унынием и страхом. Многие люди уехали, сидят или их судят. По меньшей мере 15 убили, говорит журналу "Країна" белорусский оппозиционер Виталий Макаренко.

Протесты в Беларуси завершились осенью прошлого года. Что с тех пор происходило в обществе?

- Режим мстит и добивает всех, кто принимал участие в протестах. Максимально демонстративно и жестоко. Мобилизует сторонников. Показывает, что им за преступления никакого наказания не будет, можете делать, что хотите.

Но протестный потенциал не спал. Он подавлен унынием и страхом. Многие люди уехали, сидят или их судят. 15 убили, по меньшей мере. По политическим мотивам в тюрьмах минимум - 449 заключенных. Через систему репрессий прошли более 40 тысяч. Но люди не стали любить Лукашенко. Боятся, но готовы выйти, если нужно. Следует найти другие формы протестов. С августа 2020 организовались локальные сообщества, в которые объединились ранее незнакомые люди.

Выросла склонность общества, особенно молодежи, к насильственным методам. Убеждены, что мирные методы не оправдались и обречены. Но трудно предсказать, как сложилось бы в случае силового противостояния. Вероятно, режим утопил бы все в крови.

Отличаются ли настроения людей в крупных городах, городках и селах?

- Очень. Флагманом протестов был Минск и крупные города. Проще получить помощь после репрессий, найти работу, если уволили. В городах сложнее. Там по-прежнему не хватало работы, сильнее давление местных властей.

За год цены заметно выросли. Средняя зарплата в Беларуси - 547 долларов. Уровень жизни медленно и заметно снижается. Если ЕС закроет для Беларуси рынок калийных удобрений и продуктов нефтепереработки, это обвалит экономику, потому что с этого живет страна. Плюс - пошлина за транзит. Таковы основные источники поступления валюты.

Беларусь хорошо заработала на санкциях России против продуктов из ЕС. Меняют документы и продают белорусские креветки или манго россиянам. На этом наживаются чиновники обеих стран. Через Беларусь происходила тайная торговля и транспортное сообщение между Россией и Украиной.

Сколько белорусов бежали из страны?

- За год 30-40 тысяч. И поток будет расти с усилением репрессий. Особенно, если откроют границы после вакцинации. Многие в год пандемии не мог выехать в страны Евросоюза.

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Полную версию интервью читайте в журнале "Країна".

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Дата
13
июня

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