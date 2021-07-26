Белорусский лайнер подал сигнал бедствия: что случилось

Белорусский лайнер подал сигнал бедствия. Фото: avianews.com

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следовавший по маршруту Минск-Анталия, подал сигнал бедствия над Воронежской областью.

Об инциденте рассказал издание Nexta.

Ранее сообщалось, что лайнер сделает вынужденную посадку в Воронеже. Однако пока самолет направляется в сторону Москвы.

"Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту, запросил экстренную посадку в Воронеже. Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал производить топливо. Однако позже изменил курс в направлении Москвы", - говорится в сообщении.

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На борту находятся 197 пассажиров и семь членов экипажа. Почему лайнер подал сигналы бедствия неизвестно. Одной из причин может быть падение масляного давления.

Известно, что лайнер совершил успешную посадку в аэропорту Домодедово в Москве.

16 июля на связь не вышел российский пассажирский самолет Ан-28 с 17 пассажирами на борту. Он исчез с радаров в Томской области. Через полчаса после исчезновения самолета его нашли. Лайнер совершил аварийную твердую посадку.