Белорусские кибер-партизаны взломали сайт академии МВД

Автор: TUT. BY В среду, 9 сентября, взломали сайт Академии МВД Беларуси

9 сентября хакеры взломали сайт академии МВД и разместили там изображение, подписав его "с любовью, белорусские кибер-партизаны".

Взломщики переименовали сайт на "Типа Академия МВД", а странице оставили ссылку, которая вела на неизвестный файл, сообщает TUT.BY.

Вечером сайт вообще перестал загружаться. Это уже второй раз за месяц ресурс академии недоступен. Впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.

3 сентября неизвестные хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. На сайте указано, что Лукашенко "Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь". Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.