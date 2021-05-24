Белорусская власть стремится уничтожить мосты передачи информации - эксперт

Игорь Тышкевич: "В Беларуси действует политика по ограничению информационного пространства". Фото: Радио Свобода

Белорусская власть хочет контролировать распространение информации о событиях в стране. Для этого оказывается давление на информационное пространство, где именно работал задержанный оппозиционер Роман Протасевич. О своем видении ситуации в Беларуси Gazeta.ua рассказал политолог, эксперт из Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

"Это не первый случай, когда сажают самолеты, чтобы снять с борта пассажира, – говорит он. – Почему это повторяется именно сейчас и именно по инициативе Лукашенко? У белорусской власти был определенный резон – послать сигнал своим оппонентам. Здесь действует политика по ограничению информационного пространства. В последнее время в Беларуси образовалось несколько оппозиционных группировок. Поэтому власть последовательно стремится ограничить или уничтожить информационные издания, которые могут стать мостиками передачи информации между этими группировками. Именно в таком формате активно работал Роман Протасевич. Благодаря своей информационной активности он и превратился в объект преследования со стороны властей".

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Общей реакции Запада на эти события не будет, считает эксперт.

"Понятно, что будут санкции от Европейского Союза. Будут политические обвинения. Есть вероятность того, что часть европейских авиакомпаний отменит рейсы через Беларусь. Но обычно другие государства реагируют на события в мире через внешние раздражители своих интересов. Например, Польша занимает позицию максимального давления на белорусскую власть и реагирует соответственно. Италия занимает осторожную позицию, Венгрия занимает позицию потенциального посредника. Каждая страна действует исходя из собственных национальных интересов".

Украинской власти сложно делать какие-либо заявления по поводу Беларуси – у нас конфликт в политической сфере и одновременно сотрудничество в экономической.

"Все зависит от позиции украинской власти. Де-факто есть состояние политического конфликта между Украиной и Беларусью. С этой точки зрения политические заявления от украинского руководства будут иметь эффект. С другой стороны есть блок экономического сотрудничества, от которого зависит оборот некоторых категорий товаров. Украинский рынок является определенным балансиром российского влияния, поскольку это означает, что Россия не контролирует все", – заключает Игорь Тышкевич.

В Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.