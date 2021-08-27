Белорусская спортсменка Тимановская продала медаль на аукционе

Кристина Тимановская продала медаль на аукционе. Фото: Global Look Press

На аукционе eBay за $21 тыс. продали медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Имя покупателя держат в секрете.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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Речь идет о медали, которую женщина завоевала на Европейских играх 2019 года в Минске.

Деньги перечислят в оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности, отметила Тимановская. Там оказывают помощь и поддержку спортсменам, попавшим под репрессии режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Между спортсменкой и тренерским штабом сборной Беларуси произошел конфликт. За критику тренеров Кристину Тимановскую сначала исключили из команды, а затем перед планируемым забегом на 200 м приказали собирать вещи и отвезли в аэропорт. Там спортсменка обратилась за помощью к полицейским. Женщина заявила, что боится возвращаться в Беларусь, поскольку там ей может грозить тюремное заключение. Ряд стран официально предложили белорусской легкоатлетке защиту и убежище.