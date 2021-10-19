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вторник, 19 октября 2021 09:57

Белорусская "Белавиа" переправляет нелегалов с Ближнего Востока в ЕС

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Белорусская &quot;Белавиа&quot; переправляет нелегалов с Ближнего Востока в ЕС
Белорусская "Белавиа" и туркомпании могут получить новые санкции. Фото: ua.depositphotos.com

Возможность новых санкций против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" и туристических фирм обсудили министры иностранных дел Германии, Литвы, Латвии и других стран Евросоюза на совещании 18 октября.

Ограничения могут ввести за организацию перевозки тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока к границам стран Евросоюза.

"Мы готовы ввести новые санкции против белорусских государственной авиакомпании", - заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель, передает ВВС.

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Глава МИД Германии Хайко Маас назвал белорусского руководителя Александра Лукашенко "вожаком государственной банды контрабандистов" и сказал, что ЕС больше не будет закрывать глаза на то, как белорусская авиакомпания зарабатывает на перевозке нелегальных иммигрантов.

Латвийский министр Едгар Ринкевичс призвал ввести санкции и против туристических фирм, участвующих в организации туров в один конец для иракцев, сирийцев, йеменцев и афганцев, мечтающих нелегально попасть в ЕС.

Но какие именно реальные санкции введут - ЕС еще не решил.

Великобритания, Литва, Польша, Франция и Украина уже закрыли воздушное пространство для Беларуси из-за похищения оппозиционного журналиста Романа Протасевича, летевшего пассажирским лайнером Ryanair рейсом Афины - Вильнюс.

"Белавиа" отменила полеты с 27 мая до 30 октября 2021 года. Теперь самолеты белорусской компании не будут летать в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону. Также отменили рейсы в российский Калининград.

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Дата
19
октября

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