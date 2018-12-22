Белорусов судят за поддержку украинских моряков

26 ноября к посольству России в Минске пришли около 10 человек и оставили у забора бумажные кораблики с цветами украинского флага. Фото: 24tv.ua

По меньшей мере два судебных процесса пройдут в столице Беларуси над минчанами, которые оставили бумажные кораблики у здания российского посольства.

26 ноября около десятка человек сделали это в поддержку задержанных украинских моряков после конфликта в Керченском проливе Первый суд должен состояться в субботу 22 декабря, - информирует Tut.by.

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26 ноября к посольству России в Минске пришли около 10 человек и оставили у забора бумажные кораблики с цветами украинского флага.

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Впоследствии против нескольких жителей города милиция составила протоколы по статье "Участие в несанкционированном мероприятии". Кроме этого, протоколы составили на журналистку Диану Середюк, которая не участвовала в акции, а только освещала событие, а также на нескольких несовершеннолетних активистов.

Россияне подтвердили, что пленные украинские моряки находятся в Москве, и пообещали пустить к ним консула.