Белорусов призывают ехать в Минск на масштабный марш оппозиции

Белорусов со всей страны призывают зибратся на центральной площади Минска в масштабный Марш новой Беларуси против режима Александра Лукашенко - лица, выполняющего обязанности президента.

Призыв опубликовал Telegram канал NEXTA, наиболее читаемый оппозиционный ресурс в Беларуси.

Автор: t.me/nexta_live Беларусов призывают выйти на масштабный марш на центральную площадь Минска

Марш планируют начать на площади Независимости в 14й часов в воскресенье, 23 августа. В отличие от Марша свободы 16 августа, жителей регионов призывают не выходить на центральные улицы их городов, а самоорганизовываться и автоколоннами ехать в Минск.

Инициаторы протеста объявили требования: освобождение всех задержанных протестующих и политзаключенных, справедливое правосудие над причастными к пыткам и убийствам демонстрантов, а также немедленный уход Лукашенко с поста президента Беларуси.

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В анонсе отмечается, что лидеры Координационного совета оппозиции планируют выступить с "важным программным заявлением, которая перевернет все".

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Люди отказываются признавать результаты президентских выборов. Центризбирком страны заявляет, что в шестой раз победил 65-летний Александр Лукашенко. Набрал 80 процентов голосов. Он на этом посту 26 лет. В оппозиционерки 37-летней Светланы Тихановськои - 9,9 процента. Хотя экзит-полы прогнозировали победу ей. Против людей применяют водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Спецназовцы стреляют резиновыми пулями. 11 августа Светлана Тихановська уехала в Литву. Перед тем на видео призвала прекратить протесты и избежать кровопролития. Оппозиция говорит, сделала это под давлением: ее 7:00 удерживали в здании Центризбиркома. Лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси, Александр Лукашенко, назвал забастовку в стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик. Он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих", передает "БелТА". Лукашенко считает, что трудности в общественно-политической ситуации остаются. И пообещал "разобраться" с митингующими.