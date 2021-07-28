Белорусов посадили в тюрьму за белую бумагу на окнах

4 человек посадили в тюрьму за белую бумагу. Фото: pixabay.com

В Минске арестовали четырех местных жителей за белые листки бумаги на окнах. Присудили от 13 до 28 суток ареста.

26-летнего Юрия Климошевського, 31-летнего Андрея Муравьева, 32-летнего Дениса Куликова и 42-летнюю Майю Шатохину задержали дома. Обвинили в выражении своих политических интересов, через белый лист бумаги на окне, говорится на Telegram-канале "Вясна" назирае.

Все фигуранты дела отрицали, что письма бумаги имели политический подтекст. Однако суд объяснений не учел. Климошевського и Шатохину посадили на 15 суток, Куликова - на 13 суток, Муравьева - на 28 суток.

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Кроме того, в Климошевського во время обыска изъяли два телефона и два ноутбука.

Белоруса суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу за "оскорбление" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы житель якобы "страдает психическим расстройством" и это лишало его возможности "осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".