Белоруса задержали из-за бело-красной коробки от телевизора на балконе

Мужчину арестовали за коробку на балконе. Фото: viasnanazirae

В Минске задержали 27-летнего Андрея Пархоменко из-за бело-красной коробки от телевизора LG.

Силовики решили, что мужчина поддерживает протесты против самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет Telegram-канал "Вясна".

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Они ворвались к Пархоменко домой и отвезли в райотдел полиции. Там на него составили протокол об административном правонарушении.

Согласно документу, мужчина "в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона".

По словам Пархоменко, коробку оставили прошлые жильцы квартиры. Свою вину мужчина не признал.

Суд отправил дело на доработку.

29 марта 13-летнюю девочку из Минска Евгению Ворочкову доставили в отделение за надпись на асфальте "Жыве".