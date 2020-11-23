Беларусским священникам запретили выражать свое мнение и участвовать в митингах

Белорусским священникам запретили выходить на акции и выражать свое мнение.

Об этом сообщили в телеграмм-канале HEXTA.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий подписал распоряжение, согласно которому "священникам епархии запрещается участвовать в политических акциях, выступлениях, митингах, забастовках и демонстрациях, а также выражать политические мнения в интернет-пространстве".

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проклял предстоятель Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин и отлучил его от церкви.