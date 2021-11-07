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воскресенье, 07 ноября 2021 04:26

Беларусь усилила боевое дежурство сил ПВО дополнительным дивизионом

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Беларусь усилила боевое дежурство сил ПВО дополнительным дивизионом
Минобороны страны заявило, что причиной стали полеты авиации НАТО у границ страны. Фото: facebook.com/GpkGovBY

Беларусь усилила боевое дежурство сил ПВО дополнительным дивизионом. Минобороны страны заявило, что причиной стали участившиеся полеты авиации НАТО у границ страны.

Об этом сообщает "Белта". Командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб отметил, что "ведомство фиксирует значительное увеличение интенсивности полетов боевой и разведывательной авиации у своих границ".

"Будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском", - заявил он.

В частности, белорусские военные сообщают, что за прошлую неделю было зафиксировано более 60 таких полетов.

"В рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники усилили охрану на границе с Беларусью. Такие меры ввели из-за совместных обучений России и Беларуси "Запад-2021".

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