Минобороны страны заявило, что причиной стали полеты авиации НАТО у границ страны. Фото: facebook.com/GpkGovBY

Беларусь усилила боевое дежурство сил ПВО дополнительным дивизионом. Минобороны страны заявило, что причиной стали участившиеся полеты авиации НАТО у границ страны.

Об этом сообщает "Белта". Командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб отметил, что "ведомство фиксирует значительное увеличение интенсивности полетов боевой и разведывательной авиации у своих границ".

"Будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском", - заявил он.

В частности, белорусские военные сообщают, что за прошлую неделю было зафиксировано более 60 таких полетов.

"В рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники усилили охрану на границе с Беларусью. Такие меры ввели из-за совместных обучений России и Беларуси "Запад-2021".