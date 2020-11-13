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пятница, 13 ноября 2020 23:08

Беларусь: крупнейший банк запустил операции с криптовалютами

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Беларусь: крупнейший банк запустил операции с криптовалютами
Соглашения с криптовалютами не требуют лицензии. Фото: Reuters

Беларусбанк сделал возможными с помощью карты Visa куплю-продажу криптовалюта с 13 ноября.

Это крупнейший банк страны. Об этом сообщает Финансовый клуб.

Отмечается, что криптовалюта в стране легализованы с 2017 года. До 2049 года отрасль освобождена от налогов, а операции по купле-продаже или обмену декларировать не нужно.

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Как сообщается, сделки с криптовалюта также не требуют лицензии.

В перспективе банк хочет расширить перечень стран, которые могут обменивать цифровую валюту на белорусские рубли, доллары и евро, а также увеличить количество доступных криптовалюта.

Покупать и продавать различные криптовалюта позволит пользователям платежная система PayPal. Среди разрешенных криптовалюта есть и Bitcoin. В течение следующих нескольких недель в компании планируют сделать эту функцию доступной в США, а в мире - до начала следующего года.

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