Бегут с семьями за границу. Белорусские военнослужащие не хотят войны против Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Беларуси. Фото: spravdi.gov.ua

Военнослужащие Вооруженных сил Беларуси категорически отказываются от участия в войне против Украины.

Об этом сообщает сайт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Призывная кампания военнослужащих запаса, начатая белорусскими властями, вызвала панику среди населения. Фиксируются случаи выезда за границу сотрудников полиции вместе с семьями.

Чтобы подавить протесты военных, командование страны начало назначаться на руководящие должности в армии российских офицеров. Начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в ВС Беларуси.

В отдельных частях близ Бреста происходят бунты. Военнослужащие выражают свое нежелание участвовать в войне против Украины.

На общее психологическое состояние населения Беларуси негативно повлиял указ Александра Лукашенко о призыве военнослужащих запаса. Среди белорусов, подпадающих под действие указа, распространяются настроения о временном выезде из Беларуси. Гражданское население не верит официальной государственной пропаганде. В США заявляют, что войска Беларуси не участвуют в войне в Украине.