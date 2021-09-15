Беглец сдался полиции после 29 лет сокрытия

Десич сдался полиции в воскресенье, 12 сентября, после 29 лет в бегах / The West Australian

Мужчина, сбежавший из австралийской тюрьмы почти 30 лет назад с помощью ножовки и болтореза, сдался полиции.

Дарко Десич, которому было тогда 35 лет, отсидел немногим больше года из 3,5 лет заключения, когда сбежал из тюрьмы утром 1 августа 1992 года. Первоначально его обвинили по двум пунктам в выращивании запрещенного растения. Об этом пишет The West Australian.

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Попытки найти его не увенчались успехом. Спустя 29 лет, теперь уже 64-летний мужчина сдался в полицейский участок в воскресенье утром. Десичу предъявили обвинение в побеге из-под стражи. Последние 29 лет он спокойно жил на северных пляжах Сиднея. Ему отказали в освобождении под залог.

В Австралии акула напала и разорвала 30-летнего серфера. От травм мужчина скончался на месте. Инцидент произошел 5 сентября.