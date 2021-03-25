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четверг, 25 марта 2021 12:17

Бедная девушка нашла в уличной еде ценную жемчужину более чем за $320 тыс.

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Бедная девушка нашла в уличной еде ценную жемчужину более чем за $320 тыс.
Ценная жемчужина, которую бедная девушка нашла в еде / ViralPress

Жизнь бедной женщины может измениться после того, как нашла в уличной еде оранжевую жемчужину, которая стоит более $320 тыс.

Тайка Кодчакорн Тантививаткул купила морских улиток за $2,25 на местном рынке в городе Сатун. Разрезала их на более мелкие кусочки, когда нашла жемчужину в одном из них. Об этом пишет Daily Star.

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Жемчужина Мело имеет диаметр 1,5 см и может стоить целое состояние. Кодчакорн и ее семья до сих пор держали находку в тайне, опасаясь, что продавец на рынке, который продал улиток, попросит вернуть находку. Девушка нашла жемчужину 30 января. Планирует продать ее, чтобы собрать средства на оплату медицинских расходов для матери.

Отец девушки Ниват Тантививаткул сказал, что им отчаянно нужны деньги, потому что он попал в аварию, а жена лечится от рака, поэтому им следует оплатить медицинский счет на $32,2 тыс.

Жемчужины Мело выращивают хищные морские улитки. Они обычно встречаются в Южно-Китайском и Андаманском морях.

Официальные лица подтвердили, что ценная находка - очень редкая жемчужина, весом 13,11 г. Богатый тайский бизнесмен услышал о жемчужине и предложил купить $34,2 тыс., но семья отказалась. Другой потенциальный покупатель из Китая договорился с семьей купить жемчужину за $321,5 тыс., но хочет сначала убедиться, она настоящая. По оценкам специалистов, это приблизительная настоящая стоимость находки.

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