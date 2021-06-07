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понедельник, 07 июня 2021 18:28

Бандиты запугивали избирателей отрубленными головами

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Бандиты запугивали избирателей отрубленными головами
Правоохранители патрулируют одно из мест, где подбросили отрубленную голову / Reuters

Бандиты оставляли человеческие головы и другие части тел у избирательных участков, чтобы запугать избирателей во время волеизъявления, которое состоялось в Мексике в воскресенье, 6 июня.

Ужасные инциденты произошли в северном городе Тихуана в день выборов. Об этом пишет Daily Star.

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Один человек оставил отрубленную голову и убежал. Через 40 мин. другой человек бросила два мешка с частями тела человека в 100 м от другого участка. Впоследствии в другом районе нашли еще одну голову возле участка. Власти до сих пор никого не задержала за инциденты.

В городе Мехикали боевики открыли огонь по офисам "Национального движения за возрождение" - партии президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Обошлось без жертв, но полиции не удалось никого арестовать.

Эта предвыборная кампания местных выборов была одной из самых кровавых в новейшей истории Мексики. Компания по безопасности Etellekt сообщила, что убили 97 политиков, напали на 935. На выборах голосовали за все 500 мест в нижнюю палату парламента, 15 губернаторов штатов и тысячи местных чиновников.

Аналитики по безопасности говорят, что большая часть насилия, как правило, происходит на местном уровне, где банды стремятся повлиять на результаты и получить контроль над местной властью, чтобы безопасно производить, перевозить и торговать наркотиками, и заниматься другими видами криминала.

По предварительным данным, правящая политическая коалиция Мексики, потеряла большинство в нижней палате Конгресса. Поражение помешает президенту Обрадору провести крупные законодательные и конституционные реформы без помощи оппозиции. Но, видимо, его коалиция сохранит простое большинство.

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Дата
07
июня

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