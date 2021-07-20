Бандиты в прямом эфире казнили юных сестер-близняшек

Сестры-близняшки были казнены бок о бок / Instagram

Двух 18-летних сестер-близняшек застрелили во время бандитского нападения в Бразилии.

Кровавое убийство произошло в прошлую среду во время прямой трансляции в Instagram. С тех пор видео просмотрели тысячи раз. Об этом пишет Daily Star.

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Тела девушек, которых местные опознали как Амалию и Аманду Алвес, нашли за несколько часов после того, как их убили на обочине дороги за жилым комплексом в городе Пакаюсе. У обеих были дети.

У Аманды осталась 3-летняя дочь, а у Амалии 6-месячный сын. Подозреваемый в убийстве подросток арестован. Это 17-летний Матеус Абреу. Его допрашивает полиция.

На видео запечатлены последние моменты сестер, когда они встали на колени рядом, на грязной дороге. Девушкам собрали волосы в пучок, прежде чем Абреу приставил пистолет к их затылкам и застрелил. Затем еще два раза выстрелил в одну из сестер. Еще четыре пули выпустил в другую.

Хотя бразильские власти не раскрыли мотив казней, местная газета Jornal de Brasіlia сообщила, что это произошло потому, что сестры слишком много знали об инцидентах с местными торговцами наркотиками.

Бразильская газета Diario do Noreste пишет, что подозреваемый подросток уже семь раз был в тюрьме. Обвинения включали незаконное хранение оружия, кражу и умышленные телесные повреждения в 2020-м и в этом году.

В субботу, 19 июня, тысячи людей вышли на улицы по всей Бразилии, чтобы выразить протест против мер борьбы с пандемией президента Жаира Болсонару. Они критикуют его за то, что он не закупил вакцины достаточно быстро и поставил под вопрос необходимость ношения масок.