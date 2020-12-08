Российский самолет обокрали при плановом осмотре. Фото: militaryarms.ru

В Ростовской области, Россия, неизвестные похитили аппаратуру с самолета, назначенного для управления войсками на случай ядерной войны.

Самолет находился в Таганроге на плановом обслуживании, сообщил "РИА Новости".

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В полицию с сообщением о краже обратился Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева - ТАНКТ.

Издание подтвердило, что речь шла о самолете Ил-80, который находился на предприятии для проведения техобслуживания и плановой модернизации.

Специалисты заметили на грузовом люке признаки взлома. Вор на месте преступления оставил отпечатки пальцев и следы от обуви.

Ил-80 называют "самолетом судного дня" в связи с тем, что он был создан в Советском Союзе для эвакуации высшего руководства страны и управление войсками в случае начала полномасштабной ядерной войны. Первый полет самолет совершил 1985 года, а в эксплуатацию его приняли 1992-го. Кроме России, самолеты подобного типа есть только в США.

За время правления Обамы в России было популярно во всех бедах обвинять президента США. Доходило до абсурда, когда граждане жаловались на Обаму за то, что у них нет ремонта в подъездах, или кто-то справил нужду в лифте.