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четверг, 02 сентября 2021 10:20

Байден введет новые санкции против РФ, если она будет нарушать права Украины

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Байден введет новые санкции против РФ, если она будет нарушать права Украины
Байден пообещал ввести санкции против России. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал ввести новые санкции против России, если та будет нарушать украинские права.

Об этом президент Украины сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Обещание Байдена вступит в силу, если российский газопровод "Северный поток - 2" будет нарушать энергетическую безопасность Украины.

"Мы все должны владеть деталями. Я сегодня слышал: если будут нарушаться права Украины или вопросы энергетической безопасности, то США будут готовы к санкционной политике", - прокомментировал Зеленский.

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Украина будет бороться с энергетическим оружием, подытожил президент Украины.

Владимир Зеленский заявил, что президенты США и Украины провели встречу на час дольше запланированного времени, так как обе стороны были заинтересованы в ней. Ни одного негативного слова от американской стороны украинская делегация не слышала. Президент доволен визитом, ведь Украина и США заключили около 20 документов.

Обсудили важнейшие вопросы: энергетическая безопасность и ситуация на Черном море. Стороны обменялись разведданными.

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