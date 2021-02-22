Байден создал три центра противодействия РФ

При этом влиять на Сполучены Штаты и НАТО, как уверен Юнус, Кремль сейчас практически не может. Фото: flickr

Как только Джо Байден полностью получил полномочия главы американского государства, им были созданы три правительственных центра по противодействию влиянию РФ.

Об этом бывший глава аппарата правительства Азербайджана, а ныне политолог Рамис Юнус (Вашингтон, США) рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"В Вашингтоне новая администрация создала конкретные центры - в Пентагоне, в Совете национальной безопасности, в Госдепе. По всем направлениям это идет... Москва это понимает и Москва окапывается, как будто на Москву сегодня надвигаются и они окапываются", - отметил гость программы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2": у Байдена думают над новыми санкциями

При этом влиять на Сполучены Штаты и НАТО, как уверен Юнус, Кремль сейчас практически не может, чего нельзя сказать об официальном Париже и Берлине.

Президент США Джо Байден рассматривает введение новых санкций против Кремля, их цель - остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Он считает, что строительство газопровода невыгодно для Европы.