Байден прокомментировал причастность россиян к атаке на нефтепровод

Байден заявил, что РФ несет ответственность за кибератаки трубопровода. Фото: Reuters

Россия несет "определенную ответственность" за кибератаки, из-за которых остановилась работа крупнейшего трубопровода Штатов Colonial Pipeline.

Об этом 10 мая заявил президент США Джо Байден.

Глава Штатов воздержался от прямых обвинений в сторону Кремля, сказав, что "нет прямых доказательств" причастности российского правительства к хакерской атаке. Однако он заявил, что программное обеспечение, через которое осуществили кибератаки, "есть на территории России".

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"Они несут определенную ответственность в этом вопросе", - прокомментировал Байден.

Однако Россия открещивается от любых обвинений и настаивает на своей невиновности.

Федеральное бюро расследований подтвердило информацию, что российские хакеры DarkSide осуществили кибератаку на сеть Colonial Pipeline.