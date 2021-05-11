Байден прокомментировал причастность россиян к атаке на нефтепровод

Россия несет "определенную ответственность" за кибератаки, из-за которых остановилась работа крупнейшего трубопровода Штатов Colonial Pipeline.
Об этом 10 мая заявил президент США Джо Байден.
Глава Штатов воздержался от прямых обвинений в сторону Кремля, сказав, что "нет прямых доказательств" причастности российского правительства к хакерской атаке. Однако он заявил, что программное обеспечение, через которое осуществили кибератаки, "есть на территории России".
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"Они несут определенную ответственность в этом вопросе", - прокомментировал Байден.
Однако Россия открещивается от любых обвинений и настаивает на своей невиновности.
Федеральное бюро расследований подтвердило информацию, что российские хакеры DarkSide осуществили кибератаку на сеть Colonial Pipeline.
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