Байден признался, что Трамп заслуживает импичмента

Байден призвал провести импичмент Трампу. Фото: Корреспондент

Бывший вице-президент Джо Байден впервые ответил на словесные атаки президента Дональда Трампа, призвав к его импичменту.

"Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию и совершил действия, за которые он должен нести ответственность в рамках процедуры импичмента", - сказал Байден во время выступления в мэрии Нью-Гемпшира, сообщает CNN.

Бывший вице-президент сказал, что Трамп "предъявил приговор самому себе" не только когда он попросил президента Украины во время телефонного разговора 25 июля провести расследование по поводу семьи Байденов и президентских выборов 2016 года, но и когда он публично призвал Украину и Китай к расследованию против Байденов на прошлой неделе.

"Чтобы сохранить нашу Конституцию, нашу демократию, нашу основную целостность, он должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнул Байден.

Он отметил, что Трамп сделает все, чтобы быть переизбранным, даже если для этого придется нарушить основы американской демократии.

По мнению Байдена, ни один президент в истории США не позволял себе такое "невообразимое поведение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импичмент Трампу: Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием

Президент США Дональд Трамп отреагировал в Twitter почти сразу.

"Так жаль видеть сонного Джо Байдена, который вместе со своим сыном Хантером и в ущерб американскому налогоплательщику обворовал по меньшей мере две страны на миллионы долларов, призывая к моему импичменту - и я не сделал ничего плохого. Провальная кампания Джо не оставила ему иного выбора!", - сказал Трамп.

Напомним, что скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на украинского лидера. Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США. Это стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США. В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не сдерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.