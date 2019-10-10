Байден признался, что Трамп заслуживает импичмента

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 729
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
4 Просмотров: 1782
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2097
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1197
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3069
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1845
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4527
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6345
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3852
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2007
Фото
Все фото
16
8
16
4
8
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
&quot;Показал народу России шишку&quot; - Путин на камеру в тайге собирал грибы
"Показал народу России шишку" - Путин на камеру в тайге собирал грибы
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
Видео
Все видео
Турция начала бомбить Сирию
Турция начала бомбить Сирию
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Назвали первых участников Евровидения-2020
Назвали первых участников Евровидения-2020
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2097
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6444
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1296
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 1008
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
четверг, 10 октября 2019 05:48

Байден признался, что Трамп заслуживает импичмента

  Комментировать
Байден признался, что Трамп заслуживает импичмента
Байден призвал провести импичмент Трампу. Фото: Корреспондент

Бывший вице-президент Джо Байден впервые ответил на словесные атаки президента Дональда Трампа, призвав к его импичменту.

"Дональд Трамп нарушил свою присягу, предал эту нацию и совершил действия, за которые он должен нести ответственность в рамках процедуры импичмента", - сказал Байден во время выступления в мэрии Нью-Гемпшира, сообщает CNN.

Бывший вице-президент сказал, что Трамп "предъявил приговор самому себе" не только когда он попросил президента Украины во время телефонного разговора 25 июля провести расследование по поводу семьи Байденов и президентских выборов 2016 года, но и когда он публично призвал Украину и Китай к расследованию против Байденов на прошлой неделе.

"Чтобы сохранить нашу Конституцию, нашу демократию, нашу основную целостность, он должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнул Байден.

Он отметил, что Трамп сделает все, чтобы быть переизбранным, даже если для этого придется нарушить основы американской демократии.

По мнению Байдена, ни один президент в истории США не позволял себе такое "невообразимое поведение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импичмент Трампу: Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием

Президент США Дональд Трамп отреагировал в Twitter почти сразу.

"Так жаль видеть сонного Джо Байдена, который вместе со своим сыном Хантером и в ущерб американскому налогоплательщику обворовал по меньшей мере две страны на миллионы долларов, призывая к моему импичменту - и я не сделал ничего плохого. Провальная кампания Джо не оставила ему иного выбора!", - сказал Трамп.

Напомним, что скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на украинского лидера. Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США. Это стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США. В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не сдерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Байден признался, что Трамп заслуживает импичмента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 72081
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 49015
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 43544
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 35425
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 22663
Мир
Не оценили: женщина сдала жениха, который грабил ради свадьбы
Не оценили: женщина сдала жениха, который грабил ради свадьбы Просмотров: 306
Российские и северокорейские пропагандисты подписали соглашение о сотрудничестве
Российские и северокорейские пропагандисты подписали соглашение о сотрудничестве Просмотров: 153
Турция начала бомбить Сирию
Турция начала бомбить Сирию
 Просмотров: 1440
Новостной сайт Европарламента оказался российским фейком
Новостной сайт Европарламента оказался российским фейком Просмотров: 216
В РФ возбудили новые уголовные дела против украинских военных
В РФ возбудили новые уголовные дела против украинских военных Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
3
Бросить все и готовиться к атаке. Пристайко назвал три варианта по Донбассу
3
"Я должен бить осторожным" - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Голосов: 2687
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua