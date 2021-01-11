Байден предлагает бывшему послу США в России должность директора ЦРУ

Уильям Бернс может стать директором ЦРУ. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден на должность директора Центрального разведывательного управления выдвинул дипломата и бывшего посла в России Уильяма Бернса.

Об этом сообщили в CNN.

"Американский народ будет крепко спать с ним в качестве нашего следующего директора ЦРУ", - прокомментировал решение Байден.

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Бернс может стать первым дипломатом, который возглавит ЦРУ.

Он работал в администрациях 5 президентов Соединенных Штатов. Во время правления Билла Клинтона Бернс занимал должность посла в Иордании, а при Джордже Буше - посла в России.

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.