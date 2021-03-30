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вторник, 30 марта 2021 04:16

Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном

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Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном
Байден не хочет встреч с лидером КНДР. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден не намерен лично встречаться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном для урегулирования проблемы с ядерным оружием на Корейском полуострове.

Подход 46-президента США к проблеме будет "совсем иным", и встречаться с диктатором КНДР он не собирается, сообщила глава пресс-службы Администрации президента США Джен Псаки.

Байден заверил, что США готовы адекватно ответить на активизацию испытаний ядерного оружия и средств его доставки в Северной Корее, а также назвал КНДР одним из главных вопросов американской внешней политики.

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45-й президент США Дональд Трамп пытался добиться прогресса в денуклеаризации корейского полуострова, активизировав контакты с Пхеньяном, и два раза лично встречался с Ким Чен Ыном. Переговоры лидеров США и КНДР на саммитах в Сингапуре и Ханое были посвящены именно этой теме.

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