Байден не собирается встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден не намерен лично встречаться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном для урегулирования проблемы с ядерным оружием на Корейском полуострове.
Подход 46-президента США к проблеме будет "совсем иным", и встречаться с диктатором КНДР он не собирается, сообщила глава пресс-службы Администрации президента США Джен Псаки.
Байден заверил, что США готовы адекватно ответить на активизацию испытаний ядерного оружия и средств его доставки в Северной Корее, а также назвал КНДР одним из главных вопросов американской внешней политики.
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45-й президент США Дональд Трамп пытался добиться прогресса в денуклеаризации корейского полуострова, активизировав контакты с Пхеньяном, и два раза лично встречался с Ким Чен Ыном. Переговоры лидеров США и КНДР на саммитах в Сингапуре и Ханое были посвящены именно этой теме.
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