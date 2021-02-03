Байден готовит речь о роли Америки в мире

Новый президент США Джо Байден посетит внешнеполитическое ведомства страны, где выступит с речью о глобальной роли США.
"Мы можем подтвердить, что президент посетит Государственный департамент в четверг", - отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.
Она напомнила, что сначала этот визит планировался на понедельник. "Однако нам пришлось все изменить из-за снегопада", - отметила Псаки.
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Официальный представитель Белого дома также сообщила, что президент в своей речи "поблагодарит мужчин и женщин, которые работают в сфере национальной безопасности, за службу нашей стране и сделает ремарки по восстановлению роли Америки в мире".
Государственный департамент станет первым местом среди других федеральных учреждений, которые посетит 46-й президента США.
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