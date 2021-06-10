Байден будет обсуждать запуск "Северного потока-2" вместе с Меркель - Белый дом

Байден и Меркель намерены обсудить "Северный поток-2". Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудит тему российского газопровода "Северный поток - 2" на предстоящей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Газопровод "Северный поток - 2" будет подниматься в ходе разговора с немецкой стороной. Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они понимают нашу обеспокоенность", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден и Меркель проведут встречу на саммите G7.

В частности, будет обсуждаться влияние проекта на энергетическую безопасность в Европе и для Украины.

"Мы хотели бы обсудить с немецкой стороной, что будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины", - резюмировал Салливан.

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Президент США Джо Байден начинает важнейший визит в Европу. Это его первая зарубежная поездка на посту главы Белого дома. Он уже вылетел в Великобританию.