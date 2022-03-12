Азербайджан готов принять переговоры Украины и РФ

Ранее Баку проводил встречу между делегациями России и НАТО. Фото: biz.censor.net

Азербайджан присоединился к государствам, готовым принять переговоры Украины и России для прекращения военных действий.

О возможности проведения переговоров в Баку заявил руководитель отдела внешнеполитических вопросов администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев. Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам Гаджиева, просьба об организации встречи поступила от Украины.

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"В случае такого намерения мы готовы провести у себя такую ​​встречу. Ранее Баку проводил встречу между делегациями России и НАТО. Азербайджан не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, председательствует в Руси неприсоединением, имеет своеобразный внеблоковый статус", – заявил чиновник.

Гаджиев уверен, что такая позиция азербайджанских властей будет способствовать переговорам. По его мнению, обе стороны будут чувствовать себя комфортно в Баку.

7 марта завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Белоруссии. Есть положительные сдвиги, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. В состав украинской делегации входят председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.