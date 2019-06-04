Авторитетный, опытный деятель - Песков прокомментировал назначение Кучмы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает назначенного представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучму авторитетным и опытным деятелем.
Но в этом вопросе важна концептуальная позиция украинского президента Владимира Зеленского, передает русское издание Рен-4.
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"Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", — сказал Песков.
Ранее объяснили, почему Кучма вернулся в Контактную группу по Донбассу.
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