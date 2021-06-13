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воскресенье, 13 июня 2021 04:50

Автомобиль врезался в здание донорской клиники: есть погибшие

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Автомобиль врезался в здание донорской клиники: есть погибшие
Авто влетело в здание на скорости около 160 километров в час. Фото: twitter

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, автомобиль на большой скорости въехал в здание клиники для доноров плазмы. В результате погибли три человека. Об этом в субботу, 12 июня, информировал телеканал WPXI со ссылкой на экстренные службы города.

Отмечается, что авто влетело в здание на скорости около 160 километров в час. После столкновения в медучреждении начался пожар. На месте работали спасатели.

Кроме троих погибших, еще трое человек получили ранения.

"В результате происшествия одного человека доставили в больницу в критическом состоянии, один был ранен в легкой степени и еще один отравился дымом", - уточнил телеканал.

О причинах аварии не сообщается.

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В Пирятине Полтавской 53-летний водитель грузовика ГАЗ-3302-206 сбил на переходе 16-летнюю девушку с младенцем на руках. Оба живы, но искалеченные.

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