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вторник, 23 ноября 2021 12:48

Автокатастрофа в Болгарии: украинцев среди пострадавших нет

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Автокатастрофа в Болгарии: украинцев среди пострадавших нет
Автобус следовал из Стамбула в Скопье. Фото: Reuters

Среди пострадавших в крушении автобуса в Болгарии украинцев нет.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"По информации болгарских стражей порядка, украинских граждан нет среди пострадавших в аварии автобуса на Западе Болгарии", - написал он.

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Автобус с туристами следовал из Стамбула в столицу Северной Македонии Скопье. Он мог врезаться в ограждение из-за ошибки водителя или технической неисправности.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 23 ноября на трассе София - Благоевград. Что стало причиной аварии, точно неизвестно. Вероятно, автобус врезался в шлагбаум и загорелся. Произошло это до или после столкновения - непонятно. Среди 45 погибших - 12 детей. Семерым пассажирам удалось спастись. Они находятся в больнице в стабильном состоянии.

По данным болгарских СМИ, автобус был одним из четырех в колонне и двигался последним. Владельцами транспортной компании, чей автобус сгорел, являются северные македонцы.

Представитель компании уже находится на месте крушения. Компания предоставит список всех пассажиров из четырех автобусов, а также информацию о техническом состоянии транспортных средств и времени их последнего техосмотра.

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