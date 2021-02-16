Автобус упал с моста в воду. Утонуло по меньшей мере 37 пассажиров

Автобус упал с моста в канал. Фото: apnews.com.ua

В Индии автобус упал с моста в канал. В салоне находилось 50 человек.

Подробностями поделилось издание APnews.

В результате падения автобуса умерло 37 человек. 6 удалось спасти.

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"Поисково-спасательная служба начала спасательную операцию в 7:30 по местному времени. На данный момент нам удалось достать из воды только 37 тел из 50. 6 пассажиров удалось спасти, а судьба еще 7 человек неизвестна", - рассказал представитель окружной полиции Дхарамвир Сингх.

По словам местных журналистов, автобус полностью затопило, поэтому подачу воды из канала остановили. Это должно облегчить работу спасателей, которые ищут тела в воде.

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