Автобус сорвался со скалы: более 30 человек погибли

Автобус упал со скалы. Фото: Reuters

В Боливии в городе Сукре пассажирский автобус упал со скалы. Погибли 34 человека.

Об аварии сообщило издание Unitel.

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Автобус ехал из города Потоло в Сукре. По предварительной информации, в салоне находились 44 пассажира. 34 из них погибли, 10 получили травмы.

Местные власти еще не предоставили точный перечень погибших и раненых, поскольку автобусы ездят без списка пассажиров. Идентификация должна проводиться индивидуально.

В результате падения автобус уничтожен полностью. На месте работают спасатели и пожарные.

В Старопольском крае произошла смертельная авария. Маршрутное такси врезалось в бронетранспортер. Два человека погибли. Четверо получили травмы различной тяжести, среди них трое детей.