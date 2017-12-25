Авто с канистрами бензина протаранило офис немецких социал-демократов

Мужчина протаранил штаб-квартиру Германской социал-демократической партии в Берлине

Мужчина протаранил штаб-квартиру Германской социал-демократической партии в Берлине.

58-летний мужчина после задержания рассказал, что хотел покончить жизнь самоубийством, передает dpa.

"В результате аварии он получил лишь незначительные травмы и находится в больнице. После столкновения автомобиль, внутри которого были канистры с бензином и легковоспламеняющимися веществами, загорелся, но к взрыву дело не дошло", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители проводят расследование по подозрению в попытке поджога.

В центре Москвы произошла авария с участием эксклюзивного итальянского суперкара Lamborghini стоимостью около четырех миллионов гривен. Водитель не справился с управлением и протаранил витрину столичного ЦУМа.