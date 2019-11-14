Австрия отдаст Фирташа

Передача олигарха затягивается из-за его адвоката. Фото: Delo.ua

Украинского олигарха Дмитрия Фирташа экстрадируют в США.

На этот шаг согласилось министерство юстиции Австрии, об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг во время совместного брифинга с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, пишет РБК-Украина.

Передача олигарха затягивается из-за его адвоката.

"Экстрадиция Фирташа не затягивается со стороны Австрии. Министерство юстиции уже соответствующее постановление приняло, но адвокаты Фирташа затягивают процесс. После судебного решения будет принято решение, когда будет экстрадиция. Это значит, когда наши правоохранители получат решение суда, тогда будет экстрадиция", - сообщил Шалленберг.

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Украинский олигарх Дмитрий Фирташ использует скандал вокруг Украины и США в обжаловании решения об экстрадиции из Вены в Вашингтон. После того, как Минюст Австрии одобрил экстрадицию олигарха в США, Фирташ сменил юристов и попросил возобновить судебное разбирательство, пишет Foreign Policy. По австрийским законам, суд может это сделать, если появились новые доказательства.